Николай Панков раскритиковал название «Школы нового века» в Энгельсе именем стройфирмы

Депутат Государственной думы России Николай Панков сегодня, 1 декабря, провел в Саратове пресс-конференцию.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», парламентарий остановился, в частности, на теме застройки города.

Напомним, что тема отсутствия или нехватки социальной инфраструктуры в новых микрорайонах стоит очень остро. Николай Панков до этого уже неоднократно поднимал вопрос. Сейчас он также привел в пример поселки Иволгино и Юбилейный, где только планируется построить школу и поликлинику.

- Земли много, а она кем то занята, вот в чем проблема, — отметил Николай Панков.

Он считает, что либо жилье изначально строили без инфраструктуры, либо назначение участков меняли под многоэтажки. При этом единственной целью подобных схем он считает обогащение организаций.

- Школу построили в Энгельсе новую — молодцы строители. Но они же на этом заработали. Как они ее назвали? Именем героя Советского Союза? Именем известного земляка, врача, учителя? Нет, назвали именем своей строительной организации (напомним, она называется «Школа нового века», так же как известная строительная компания — прим. ред.). Кто это решил, с кем советовались, с жителями? Наверное это неправильно, как минимум нескромно, — считает Николай Панков.

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