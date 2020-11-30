В машине балаковского депутата нашли снаряды

Фото Вероники Стружевской из группы "Типичный Балаково!"

Вечером 30 ноября на улицу Минская в Балакове были стянуты представители оперативных и экстренных служб.

Предварительно сообщалось о якобы обнаруженных снарядах в доме №11.

Очевидцы сообщили, что снаряды находились в машине местного депутата, который сам вызвал оперативников.

Местные балаковские СМИ излагают такую версию событий: якобы снаряды были найдены на мусорке неким гражданином, который передал их депутату для привлечения властей и обезвреживания.

Сейчас правоохранителям предстоит разобраться в этой запутанной истории. Однако сообщается, что на данный момент спецслужбы уже разрешили ситуацию и покидают место ЧП.

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