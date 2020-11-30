В Саратове горит двухэтажный дом на Луговой

В Кировском районе Саратова вечером 30 ноября загорелся частный дом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, вызов поступил в 17:37 по адресу: улица Луговая, 6, это район остановки «Стрелка».

Огонь охватил частный двухэтажный дом. Строение деревянное, обшитое металлом. Площадь дома составляет 7х11 метров.

На место выехали два пожарных расчета. В 18:17 возгорание удалось локализовать. Обошлось без пострадавших.

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