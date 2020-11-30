Школьников Советского района кормили просроченной крупой

Управление Россельхознадзора Саратовской области в октябре 2020 выявило нарушения при закупке круп в одном из образовательных учреждений района.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве региона, выяснилось, что одна партия крупы была с истекшим сроком годности, пшено не соответствовало ГОСТу. Еще восемь партий продукции и вовсе были без документов, позволяющих подтвердить их качество.

Материалы проверки отправлены в районную прокуратуру.

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