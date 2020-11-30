В школе №20 Энгельса детям недодавали порции и ржаной хлеб

Прокуратура Саратовской области вместе со специалистами из управления Роспотребнадзора региона проверило, как кормят учеников с первого по четвертый класс в школах Энгельсского района.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве региона, выяснилось, что в школе №20 детей кормили не два раза, а один — был завтрак для первой и второй смены. Хотя в договоре с предпринимателем услуга должна была оказываться совсем по другому.
Также ребятам недодавали ржаной хлеб.
В адрес учреждения внесли представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Возбуждено административное дело.
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