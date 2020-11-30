Саратовец остался без 101 тыс. рублей при продаже сабвуфера в интернете

Еще одной жертвой мошенничества стал 29-летний житель Ленинского района Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, он разместил в интернете объявление о продаже сабвуфера за 3,2 тыс. рублей.
В мессенджере ему написала неизвестная и сказала, что хочет купить товар. Она отправила ему ссылку на сайт для оформления доставки, при переходе на которых мужчина ввел данные своей карты.
Вскоре гражданин получил смс о списании более 23 тыс. рублей, а потом мошенники продолжили совершать покупки. Всего у него сняли свыше 101 тыс. рублей.
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