Саратовские пенсионеры активнее всего интересуются долголетием и компьютерами

В Саратовской области продолжает работу «Университет третьего возраста».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты, с начала 2020 года его слушателями стали более трех тыс. человек.

Наиболее востребованным стал факультет здоровья и долголетия. С его курсом — а это комплексы упражнений оздоровительной гимнастики и лечебной физкультуры — познакомились 800 пенсионеров.

Второе место по популярности — у факультета информационных технологий. Здесь не только учат навыкам работы на компьютере, но и рассказывают о возможностях портала Госулуг, личных кабинетов Пенсионного фонда и налоговой службы.

На третьем месте — факультет домоводства. Эти занятия посетили более 600 пенсионеров.

В 2020 году занятия проходят с использованием как дистанционных возможностей, так и в малых группах при соблюдении всех противоэпидемических рекомендаций.

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