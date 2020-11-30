Судимый саратовец до смерти забил гостя за слова о его сожительнице

В Саратове арестован 31-летний мужчина по обвинению в причинении своему приятелю смертельных травм.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчина уже был судим за грабеж и разбой.

Следствие считает, что вечером 20 ноября он с сожительницей принимал гостей в своей квартире дома на улице Огородная. Около полуночи один из них уехал, а второй вместе с хозяином отправились в магазин.

По дороге 25-летний гость заговорил о сожительнице обвиняемого, что вызвало у того гнев. Он набросился на оппонента с кулаками, ударив того по голове, а потом запустил камнем тому в спину. Когда молодой человек упал, мужчина не менее 30 раз ударил его камнем по голове и телу, а потом принялся добивать ножом.

Впоследствии эксперты установили причину смерти: травма головы, перелом черепа, множественные колото-резаные ранения и переохлаждение организма.

Подозреваемый вскоре был задержан, ему предъявлено обвинение. Свою вину он признал и раскаялся.

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