Жители ПФО чаще всего ищут в интернете мастеров-ремонтников и репетиторов

Аналитики одной из торговых интернет-площадок провели исследование, на что больше всего обращают внимание жители ПФО при выборе исполнителя для услуг в интернете.

Согласно опросу, в котором участвовали 37% жителей округа, за последние полгода гражданам чаще всего требовались мастера по ремонту. Также были необходимы услуги специалистов по компьютерам, репетиторов, фотографов, грузчиков для переездов, мастеров красоты.

Самым важным при выборе кандидатуры являются отзывы — на них обращает внимание 95% жителей ПФО, для 23% определяющим является наличие сертификатов и дипломов. На фотографию профиля обращают внимание 68% граждан, из них для 16% респондентов этот аспект очень важен и для 52% — «скорее важен».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.