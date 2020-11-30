Свыше миллиона жителей Саратовской области сделали прививку от гриппа

В Саратовской области на 26 ноября от гриппа привились 1 млн 29,92 тыс. человек, из них более 236 тыс. — дети.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Минздраве, всего в регион поставлено более миллиона доз вакцины, прибудет еще почти 127 тыс. за счет федеральных средств.

Отмечается, что своевременная прививка позволяет в почти 90% случаях избежать заражения. У тех, кто защитил себя вакциной, грипп проходит в легкой форме, без осложнений.

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