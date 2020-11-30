Житель Балашова взял три автомобиля напрокат и продал их

В Балашове Саратовской области местного жителя признали виновным в растрате.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, 27-летний мужчина ранее уже был судим.

Суд установил, что с марта по май 2020 года он взял в аренду три автомобиля стоимостью до 216 тыс. рублей. Однако вместо того, чтобы вернуть их, продал.

Мужчину отправили в колонию строгого режима на четыре года. Один из потерпевших счел приговор слишком мягким и обжаловал его. В итоге решение суда первой инстанции было оставлено без изменений.

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