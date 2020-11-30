В Энгельсе рецидивист избил бывшую и забрал у нее украшения

Полиция раскрыла грабеж в отношении 50-летней жительницы Энгельса.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 13 сентября в 20:30 бывший 33-летний сожитель гражданки избил ее и отобрал ювелирные украшения на 26 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали. Выяснилось, что рецидивист сдал чужое имущество в скупку, у него изъяли залоговый билет.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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