В Саратове мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса Honda

Вчера, 29 ноября, в 21:05 напротив дома №16 на 2-м Магнитном проезде в Саратове случилась авария.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной ГИБДД, 31-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте и угодил под Honda Hr-V под управлением своего одногодки.

Пешехода госпитализировали с травмами.

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