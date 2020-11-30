В Саратове мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса Honda

Вчера, 29 ноября, в 21:05 напротив дома №16 на 2-м Магнитном проезде в Саратове случилась авария.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной ГИБДД, 31-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте и угодил под Honda Hr-V под управлением своего одногодки.
Пешехода госпитализировали с травмами.
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