В Саратовской области на 30 ноября коронавирусом заразились 248 человек

Коронавирус подтвержден более чем у 27 тыс. жителей Саратовской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром 30 ноября стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе региона, лабораторно подтверждено 248 случаев. Среди них девять несовершеннолетних и 70 человек старше 60 лет.

Сейчас в регионе зарегистрировано 27 166 зараженных и 23 088 выздоровевших. За сутки вылечились 183 человека.

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