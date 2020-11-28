Женщина на Opel Mokka влетела в стоящую Kia в Саратове

Вчера, 27 ноября, в 20:40 напротив дома №22 на проспекте Энтузиастов в Саратове произошло ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 43-летняя водительница ехала на небезопасной дистанции по отношению к другим машинам и влетела в стоящий Kia Sportage, за рулем которого был 58-летний гражданин.

В результате аварии женщину госпитализировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.