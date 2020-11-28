Панков проверит эффективность оказания медпомощи в Саратовской области

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Депутат ГД Николай Панков рассказал об итогах встречи с медработниками в районах области в ходе совещания с руководителями медучреждений региона, которое состоялось сегодня в режиме видеоконференции. Его проводил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

-Секретари местных отделений «Единой России» проанализировали ситуацию в районах. Сейчас напряжение спало, но это не снимает ряд ключевых вопросов. Важно понимать, сколько у нас участковых терапевтов, есть ли у них транспорт, в течение какого времени человек может дозвониться до скорой помощи, на какой день после вызова на дом приходит врач, — подчеркнул Николай Панков.

Местные отделения партии выявили, что в аптеках Саратова ситуация с лекарствами стабилизируется, чего нельзя сказать о торговых точках в районах региона. Нужно организовать дистанционную выдачу рецептов людям с хроническими заболеваниями, чтобы снизить нагрузку на врачей, развивать сеть колл-центров.

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Николай Панков отметил, что в на следующей неделе приедет в Балаково, Вольск и Пугачев, чтобы обсудить с медработниками вопросы обеспеченности транспортом, жильем, а также зарплаты.

Он подчеркнул, что будет помогать в решении этих проблем.

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