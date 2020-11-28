Мошенник из Ершовского района выманил у пенсионерки 125 тыс. рублей

Суд признал 45-летнего жителя Ершовского района виновным в мошенничестве.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, днем 28 августа на Московской улице в Ершове он попросил 82-летнюю знакомую о переводе на ее счет 125 тыс. рублей. Сумма впоследствии должна быть обналичена в банкомате.

Потом гражданин зашел в магазин и попросил незнакомую девушку перевести пенсионерке 1,25 тыс. рублей. Он сказал, что забыл дома карту, а деньги ему нужны.

Та все сделала, злоумышленник попросил пенсионерку посмотреть смс о зачислении денег и сказал, что ей перевели изначальную сумму.

Гражданка не разобралась в переводе сняла именно 125 тыс. рублей и отдала мужчине.

Во время расследования злоумышленник вернул ей эти деньги. Теперь мужчина проведет 240 часов на обязательных работах.

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