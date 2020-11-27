Нацпроект «Здравоохранение»: В больнице Саратова пришлось разбирать стену, чтобы загрузить новое оборудование

Чтобы поставить новый рентген, пришлось разбирать стену здания в СГКБ №5

Не коронавирусом единым — в Саратовской области медучреждения, выкладываясь по полной в борьбе с COVID-19, не забывают об остальных пациентах и в рамках нацпроекта «Здравоохранение» работают с новым оборудованием, которое поставляется к ним. Главный врач саратовской городской клинической больницы №5 Марат Шамьюнов, поделился с «КП-Саратов» особенностями этого процесса, который может быть не виден всем, но результат его очень важен для тех, кто приходит в эту больницу за помощью.

Сейчас СГКБ №5 получила цифровой флюорограф, рентгеновский аппарат на три рабочих места и цифровой маммограф. Все это оборудование уже установлено, смонтировано и сейчас идет этап оформления разрешительной документации, поскольку это оборудование повышенной радиационной безопасности. Флюорограф уже начал работу с 25 ноября.

- Да, время на установку тоже требуется. Под флюорограф мы готовили помещение заранее, его установка и отладка заняла около четырех дней. Потом пробная эксплуатация, обучение специалистов.

Новый флюорограф уже обслуживает пациентов

По рентгену были свои сложности — оборудование поднималось на четвертый этаж. Пришлось разбирать внешнюю стену под оконным проемом, готовили для этого усиленную площадку под установку, аппарат весит почти 1,5 тонны. И потом инженеры его подключали и настраивали. Уже после всего этого заканчивали необходимый ремонт в помещении.

Маммограф настроили за пару дней, также ждем разрешительной документации на работу, — рассказал Марат Шамьюнов.

Все оборудование приходило в больницу в разное время: флюорограф — в сентябре, рентген — в октябре, в начале ноября — маммограф. Главврач пояснил, что о прибытии техники заранее знали и готовились, и за счет собственных средств все установили. При этом на этих местах стояли старые аппараты, их демонтировали, так как они уже не подлежат дальнейшей эксплуатации. Техника прошла списание и дальше пойдет на утилизацию в специализированную организацию, колбы уже забрала на ответственное хранение «Медтехника».

Что касается обучения врачей работе на новинках – в штате больницы уже есть рентгенологи, но новое оборудование требует обучения. В контракте на его поставку есть специальный пункт про это, поэтому врачи и лаборанты прошли обучение у специалистов предприятия-изготовителя.

Эти аппараты все вместе настолько дороги, что больница никогда бы не смогла их купить. Но это стало возможно в рамках нацпроекта инициированного президентом Путиным.

- Конечно, сами мы купить их не смогли бы. Рассчитываем только на средства ОМС, которые получаем. Там оговорена определенная сумма на закупку оборудования, но эти аппараты настолько дорогостоящие — десятки миллионов, что мы в рамках этих денег приобрести их не смогли бы. Если один какой-то аппарат, возможно, но здесь мы сразу три поменяли на новейшие образцы, — рассказал главврач Марат Шамьюнов.

Маммограф должны начать использовать до нового года

Марина Федорова, врач-рентгенолог СГКБ №5, пояснила корреспонденту «КП-Саратов», в чем принципиальное отличие новой техники от прежней.

- На новом рентгеновском аппарате можно делать рентгеноскопию, рентгенографию, линейную томографию. Желудок, кишечник, легкие, коленки — многое можно исследовать на этом аппарате.

Главная разница между новым и прежним оборудованием, что все новинки теперь цифровые. Раньше мы снимали на пленку, сейчас все сразу в компьютере. Преимущество — скорость получения результата и качество полученных изображений, которое отличается очень сильно. Плюс — огромные возможности преобразования цифрового изображения, которое можно посмотреть с разных сторон и под разным углом, измерить, увеличить, даже ролики снимать скопические. Все это можем потом передать на флешке пациенту, если он захочет получить консультации у других специалистов. То же самое в работе флюорографа и маммографа.

При этом чувствительность нового оборудования выше и значит выдержка при снимке меньше, меньше и доза облучения, и это реально ощутимо. При подсчете увидели – у цифровых аппаратов доза меньше в разы. То есть и до сих пор дозы были в рамках безопасности, но сейчас они станут еще безвреднее, — рассказала Марина Федорова.

Флюорограф в СГКБ №5 уже начал работу 25 ноября, он поступил первым, документы разрешительные уже готовы. До конца года планируется получить разрешения на работу рентгена и маммографа. Это не быстрый процесс: эксперты измеряют все параметры, дают оценку подготовке, и в финале — санэпидзаключение.

- Максимально быстро стараемся все сделать, но время требуется. Наши пациенты от этого не страдают, потому что у нас есть еще один рентген стационарный, есть передвижной еще, а по флюорографии заключили договор с другим медучреждением — направляем пока туда, — пояснил главврач Марат Шамьюнов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.