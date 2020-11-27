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Валерий Радаев наградил многодетных матерей Саратовской области

Почетные знаки получили также работники учреждений соцсферы
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Валерий Радаев наградил многодетных матерей Саратовской области

Валерий Радаев наградил многодетных матерей Саратовской области

Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Губернатор Саратовской области в преддверии Дня Матери вручил награды многодетным семьям.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, почетным знаком губернатора также награждены сотрудники учреждения соцсферы.

- Вырастить достойное поколение, научить добру — это большая каждодневная работа, — отметил на торжественной церемонии Валерий Радаев.

Он также напомнил о мерах поддержки семей в детьми в период пандемии. Со следующего года в Саратовской области будут увеличены выплаты многодетным гражданам.

- Максимально упрощена процедура оформления льгот и пособий. Нам важно, чтобы вы чувствовали себя защищенными, а дети имели возможность себя раскрыть и реализовать. В том числе благодаря строительству новых школ и детских садов, дополнительному и профессиональному образованию, которое вышло на новый уровень, — сказал губернатор.

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Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Почетным знаком губернатора Саратовской области «За достойное воспитание детей» из числа родителей (усыновителей), опекунов, воспитателей приемных семей награждены:

1. Светлана Гущина, многодетная мать, Ивантеевский район;

2. Ульяна Догадова, многодетная мать, Ленинский район Саратова;

3. Ирина Морозова, мать двоих детей и приемный родитель пятерых детей, Заводской район Саратова;

4. Гульнара Мукатова, мать двоих детей и приемный родитель пятерых детей, Советский район;

5. Галина Русакова, многодетная мать, Турковский район;

Почетным знаком губернатора Саратовской области из числа сотрудников учреждений социальной сферы области награждены:

1. Инна Землянухина, преподаватель хореографии МУДО «Детская школа искусств №1» Балашова;

2. Лазиз Каримов, учитель английского языка МБОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза П.И. Чиркина» Калининска;

3. Татьяна Слободская, преподаватель фортепиано МАУДО Детская школа искусств №1» Балакова;

4. Вячеслав Туктаров, руководитель народного самодеятельного эстрадного коллектива «Бревис» МУК «Районный Дворец культуры», Хвалынский район;

5. Елена Ульянова, директор МОУ «ООШ села Андреевка», Воскресенский район;

6. Улугбек Хамраев, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности и учитель истории МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 Пугачева»;

7. Татьяна Харькова, учитель русского языка и литературы МОБУ СОШ села Камышки, Александрово-Гайский район.

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Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

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