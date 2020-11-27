Два грузовых авто парализовали движение по Чапаева и Рабочей

Автомобили столкнулись на пересечении улиц Чапаева и Рабочей Фото: Ольга Симонова

На пересечении улиц Чапаева и Рабочая в Саратове столкнулись два грузовых авто.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», перекресток не поделили микроавтобус с логотипом «Белфорт» и «Газель» с брендом DNS на тенте.

По Чапаева и Рабочей возникла серьезная пробка.

Возникла серьезная пробка Фото: Ольга Симонова

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