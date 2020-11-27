В Саратове госавтоинспекторы поздравляли мам за рулем

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Фото: ГИБДД по Саратову
В Саратове Госавтоинспекция провела акцию «Мамы рулят».
- В преддверии Международного дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, на Славянской площади останавливали машины и дарили женщинам сладкие подарки и поздравительные открытки, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города.
ГИБДД по Саратову
Также водительницам напоминали о необходимости соблюдения ПДД.
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