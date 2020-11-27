В Саратове 60-летний мужчина умер в машине скорой помощи

Пациент умер в машине скорой помощи Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Заводском районе Саратова мужчина умер по пути в больницу.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата проверка обстоятельств трагедии.

Следователи начали проверку обстоятельств гибели мужчины Фото: СУ СКР по Саратовской области

Вечером 26 ноября бригада скорой помощи приехала по вызову в квартире дома по 2-му проезду Азина. Было принято решение госпитализировать 60-летнего мужчину.

Медики приехали по вызову в Заводском районе Фото: СУ СКР по Саратовской области

По пути в медучреждение пациент скончался.

Следователи осмотрели труп — на лице и около глаз были обнаружены кровоподтеки.

На лице мужчины обнаружены травмы Фото: СУ СКР по Саратовской области

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