По соцконтрактам жители Саратовской области получили 250 млн рублей

Жители Саратовской области в 2020 году заключили около 6,5 тыс. социальных контрактов.

Как сообщила сегодня, 27 ноября, на онлайн-брифинге первый замминистра труда и социальной защиты Наталья Жуковская, в сумме им выплатили почти 250 млн рублей.

Люди, заключая контракт с соцучреждением, получают денежную поддержку, а взамен обещают найти работу, пойти учиться по профессии или начать свой бизнес.

Для каждого человека разрабатывается индивидуальная программа социальной адаптации.

- Среди заключающих соцконтракт весьма востребованной является поддержка в трудоустройстве. Государственная социальная помощь по этому направлению назначена 2,3 тыс. жителей области, — отметила Жуковская.

Учиться по профессии пошли 723 человека, а 59 саратовцев получили деньги на открытие собственного дела.

Еще 3,8 тыс. жителей региона заключили соцконтракты на осуществление иных мероприятий.

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