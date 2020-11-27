В Саратове 28 ноября пройдут субботние ярмарки

В Саратове завтра, 28 ноября, пройдут сельскохозяйственные ярмарки.

- В поселке Юбилейный, в «ТК на Топольчанской», на рынке «Комсомольский» и на перекрестке улиц Пензенская и Томская, а также на Московском шоссе, 61 будут продавать мясо, молоко, яйца, овощи, картофель, птицу и многое другое, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства области.

Ярмарки будут работать с 08:00 до 16:00.

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