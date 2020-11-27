Градозащитный совет обратился к мэру Исаеву с предложением моратория на снос исторических зданий

Наталья Давыдова, замглавы комитета по имуществу администрации Саратова

На заседании градозащитного совета при Саратовской областной думе 27 ноября общественники и краеведы с удивлением узнали о том, что решение о сносе домов культурного наследия принято межведомственной комиссии и «все в рамках закона».

- Сам факт сноса жилья не должен превращаться в геноцид исторического наследия. Только за последние месяцы выписали смертный приговор дому, где останавливался будущий император Александр III, старейшему зданию на проспекте Кирова. Там между проспектом Кирова и улицей Яблочкова уже распланирован проект под застройку. Управление по охране памятников забывает об особой ценности исторического наследия на пешеходной зоне, а об этом говорил Володин. Вместо этого мы видим документы под снос, «это же не памятник, что вы требуете от нас», говорит Мухин.

И третий самый громкий случай — документы на снос дома скульптора Кибальникова, где два года работают над его восстановлением. Надо выявить, кто подписал экспертизу для его сноса, — заявил зампредседателя совета Владимир Лешуков.

Представитель комитета по имуществу администрации Саратова Наталья Давыдова пояснила, что комиссия выявляет основания для сноса или реконструкции. Ни по одному объекту культурного наследия не принято решения о сносе, только реконструкция. На межведомственной комиссии рассматривается каждый дом отдельно и решение о сносе может быть только в случае 100% износа.

- ИТК «Феникс» и «Алекс групп» из Магнитогорска принимали решения о сносе домов, вот документы у меня — сотни домов под снос. Никаких данных о действии межведомственной комиссии, про которую вы говорите, мы не слышали никогда. Значит, мы будем делать запрос по каждому дому, который вы рассмотрели, — сказал Алексей Голицын.

Общественники поддержали обращение к мэру Михаилу Исаеву о наложении моратория на снос исторических зданий в центре города.

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