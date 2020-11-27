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Градозащитный совет: В Саратове сотнями снесут дома в центре города вместе с историческими памятниками

Экспертизы на снос объектов не выдерживают критики - считают общественники
Александр Уриевский
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Заседание градозащитного совета

Заседание градозащитного совета

На заседании градозащитного совета при саратовской областной думе 27 ноября его вновь избранный председатель Алексей Голицын предложил всем ветвям власти принять участие в сохранении исторического наследия в виде домов в центре Саратова, которые по плану администрации города и районных администраций должны массово пойти под снос.

- Давайте привлекать внимание депутатов и чиновников к тому, что в ближайшее время будут снесены сотни старых домов в центре Саратова. Возможно это хорошо, но среди них есть и памятники и объекты культурного наследия.

Только до конца 2020 года мы лишимся более 100 домов в центре Саратова. Даже если понятно, что дом не спасти, на его месте должны произойти археологические изыскания. Это одна проблема, которые мы должны решить в ближайшее время, - сказал Голицын.

Депутат областной думы Алексей Наумов заявил, что экспертизы по объектам исторического наследия не выдерживают критики.

- Я не доверяю здесь властям. В том смысле, что я вижу скопированные экспертизы, когда в экспертизе про Хвалынск вставки про улицы Вольска. И это все висит на сайте правительства. Кто проводит эти экспертизы – люди, которых потом лишали лицензий, которые сносили Нижний Новгород и другие города. Хорошо, они не успели нагадить в своем собственном регионе, в Саратове, - сказал Голицын.

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