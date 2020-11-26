Снег и гололедица: саратовцев просят быть внимательными на дорогах

В Саратовской области ночью и днем 27 ноября ожидается непогода.

В региональной ГИБДД автомобилистов попросили ездить на автомобиле с зимней резиной и аккуратно. Нужно соблюдать дистанцию, в том числе боковой интервал.

- На территории области ожидается понижение температуры до отрицательных значений и выпадение снега, возможно обледенение проезжей части, что может способствовать увеличению количества ДТП, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД.

Кроме вышеуказанных правил, нужно обязательно включать фары, а при непогоде — противотуманные. Осторожность надо проявлять, подъезжая к пешеходным переходам.

Неопытных и метеозависимых водителей просят пересесть на общественный транспорт.

Пешеходам надо переходить дорогу только по зебрам и светофорам и прикрепить на одежду световозвращающие элементы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.