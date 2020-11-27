В Саратове в пятницу ожидается до +1 градуса

В Саратовской области сегодня, 27 ноября, ожидается облачная погода.

- Утром и днем пройдет небольшой снег, в некоторых районах — умеренный, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Местами по области будет густой туман — видимость 500 метров и менее.

Температура днем поднимется до +1…-4 градусов.

В 2019 году 27 ноября столбик термометра доходил до -7 градусов.

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