На пожаре в Балашовском районе мужчина сгорел, сидя за столом

В доме села Репное пожар унес жизнь мужчины
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Балашовском районе Саратовской области на пожаре погиб мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Следователи выясняют обстоятельства гибели человека
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Пожар произошел вечером 26 ноября в селе Репное. Огонь заметили соседи, которые и вызвали МЧС.
После тушения на кухне обнаружен труп 56-летнего мужчины. Он погиб, сидя за столом.
На теле имелись ожоги. Других следов смерти не обнаружено.
Тело осталось сидеть за столом
Фото: СУ СКР по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.