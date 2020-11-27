На пожаре в Балашовском районе мужчина сгорел, сидя за столом

В доме села Репное пожар унес жизнь мужчины Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балашовском районе Саратовской области на пожаре погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Следователи выясняют обстоятельства гибели человека Фото: СУ СКР по Саратовской области

Пожар произошел вечером 26 ноября в селе Репное. Огонь заметили соседи, которые и вызвали МЧС.

После тушения на кухне обнаружен труп 56-летнего мужчины. Он погиб, сидя за столом.

На теле имелись ожоги. Других следов смерти не обнаружено.

Тело осталось сидеть за столом Фото: СУ СКР по Саратовской области

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