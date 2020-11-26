В Саратове подросток умер во сне

В Ленинском районе Саратова сегодня, 26 ноября, нашли мертвого 17-летнего парня.

- Подросток жил на съемной квартире. накануне у него ночевал приятель, а сегодня около 11:30 пришла подруга, а позже еще и владелица жилья. Вскоре они заметили, что юноша, который все это время спал, перестал дышать, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Гости пытались привести его в сознание, но сделать это не удалось. Медики скорой помощи констатировали смерть.

В прокуратуре сообщают, что мальчик употреблял алкоголь. Медэксперт не нашел на теле следов насильственной смерти.

Также пройдет проверка о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Дадут оценку действиям родителей или законных представителей, должностных лиц органов системы профилактики.

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