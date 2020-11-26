В Саратове появился Центр опережающей профподготовки

. Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

В Саратове появился Центр опережающей профессиональной подготовки. Сегодня, 26 ноября, его посетил губернатор Валерий Радаев.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, Центр создан в Саратовском архитектурно-строительном колледже.

Валерий Радаев отметил, что создание Центра призвано модернизировать среднее профессиональное образование и повысить престиж рабочих специальностей.

. Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

В Центре Валерий Радаев осмотрел компьютерный класс, посетил лекторий, зоны проектной деятельности и коворкинга. Уже разработано мобильное приложение — первое в России — с информацией о программах обучения, возможностью записи на курсы. Также через него можно будет подать заявку на трудоустройство. Приложение будет доступно для скачивания уже с конца декабря.

- Эта работа будет способствовать стабилизации на рынке труда, что особенно актуально в условиях пандемии, созданию для каждого конкретного человека возможности найти точку приложения полученных навыков, — заявил губернатор и поручил зампреду Сергею Наумову использовать Центр в качестве меры по повышению занятости населения.

В Центре планируется проводить профориентацию школьников и ускоренное профессиональное переобучение взрослых. Ежегодно здесь будут заниматься не менее четырех тыс. человек.

. Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.