В Саратове установили новый режим тишины и штрафы за его нарушение

Сегодня, 26 ноября, на заседании в Саратовской областной думе приняты законы о тишине и штрафах за нарушения — в двух чтениях. Его авторами являются депутаты Евгений Ковалев, Алексей Наумов и Юлия Литневская.

В жилых зонах нельзя шуметь с 21:00 до 8:00, в общественно-деловых с 21:00 до 9:00. Речь идет о четырех днях недели — с понедельника по четверг. В оставшиеся, а также праздники шуметь можно до 23:00.

Граждане и юрлица обязаны соблюдать тишину с 23:00 до 10:00.

Юлия Литневская отметила, что законопроект позволит создать туристские зоны.

За нарушение этих правил физлицам придется отдать от 1 до 2 тыс. рублей, должностным от 2 до 5 тыс. рублей, организациям от 10 до 20 тыс. рублей.

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