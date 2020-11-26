Угрожавший убить жену наркоман из Саратовской области остался на свободе

В Екатериновском районе осудили 36-летнего местного жителя. Его признали виновным в незаконном приобретении, хранении и культивировании растений, содержащих наркотики, угрозе убийством.

- Весной 2020 года мужчина на своем придомовом участке на Ленинской улице в Екатериновке вырастил 22 куста конопли, а затем сделал из них марихуану. Также пьяный мужчина 21 июля поругался с женой и стал угрожать ей убийством, показывая нож, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Суд приговорил мужчину к трем годам и шести месяцам условно с трехгодичным испытательным сроком.

Приговор не вступил в законную силу.

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