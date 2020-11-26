В окраинных поселках Саратова появятся собственные чиновники

Окраины Саратова получат собственную технику для уборки снега Фото: Екатерина Семенова

В отделенных поселках Саратова будут созданы представительства районных администраций.

Как рассказал на своей странице в Instagram глава Саратова Михаил Исаев, речь идет о поселках Увек, Лесопильный, Жасминный, Поливановка. Они также будут работать для жителей поселков Князевка и Дачный.

Михаил Исаев отметил, что уже найдены подходящие помещения.

- Создание подобных представительств даст возможность более быстрого реагирования на происходящее на территории, следить за реализацией программ и проектов, контролировать вопросы благоустройства, вывоза мусора, оперативности устранения коммунальных аварий и т. д. Кроме того, за некоторыми микрорайонами планируется закрепить коммунальную технику и дворников, что крайне актуально в преддверии осадков, — сказал глава города.

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