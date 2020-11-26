В Саратове заработало предприятие по переработке покрышек в резиновую крошку

Константин Доронин

В Ленинском районе Саратова 24 ноября открылось предприятие по переработки отходов резиновых изделий. В основном речь идет о автомобильных покрышках. Это первое подобное предприятие на территории области. Об этом в ходе правительственного часа в Саратовской областной думе заявил министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.

- Предприятие перерабатывает покрышки в резиновую крошку. Его мощность – до одной тысячи тонн в год. Этого полностью хватает для потребностей всей Саратовской области, - сказал Доронин.