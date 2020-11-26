В Саратове случилась массовая авария на «Улешах»

В Заводском районе Саратова сегодня днем, 26 ноября, случилось массовое ДТП.

- По предварительным данным, в 14:34 на Чернышевского, 14 столкнулись Kia, Mitsubishi, Landrover и ВАЗ-2112, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.

В аварии пострадал один человек. Обстоятельства ДТП уточняются.

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