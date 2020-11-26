Минобраз: Вопрос сокращения каникул из-за дистанционного обучения не рассматривается

В Саратовской области из-за коронавируса полностью закрыта одна школа в Перелюбском районе и 18 классов в разных районах области. Из-за ОРВИ закрыты четыре школы и агропромышленный техникум в Ершове. Об этом на брифинге 26 ноября рассказала начальник отдела министерства образования области Елена Темникова.

Из-за коронавируса закрыты два детских сада в Екатериновском районе и Марксовском районе и 13 групп в 11 детсадах. Из-за ОРВИ закрыты четыре детсада в Романовском и Энгельсском и Самойловском районах и пять групп в четырех садах — Балаковского, Энгельсского и Петровского районов.

Темникова также пояснила, что в Минобразе пока не рассматривают вопрос о сокращении каникул.

- Пока нет такой задачи, потому что сейчас не карантин, а идет обучение. А это один из способов реализации образовательной программы в рамках очного обучения. Вопрос о сокращении каникулярных дней, всего их 30 дней должно быть в учебном году, не стоит, — пояснила Темникова.

Замруководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева отметила, что две недели дистанционного образования для старших классов школ позволили стабилизировать заболеваемость среди детей.

- Снизилась также заболеваемость среди взрослых по ОРВИ, снижение пока в пределах 12–15%. Идет стабилизация, может быть, по коронавирусу она не так выражена, но напоминаю, что COVID-19 в основном болеют взрослые, — сказала Матвеева.

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