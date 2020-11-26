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В Саратове могут снести Дом Кибальникова, который два года восстанавливали волонтеры движения «Том Сойер Фест».

Об этом «КП-Саратов» рассказал лидер движения «Жить здесь!» Александр Ермишин.

Он напомнил, что в прошлом году администрация заверила волонтеров, что дом сносить не планируют, поэтому активисты и взялись за этот проект. По словам Александра Ермишина, удалось многое сделать: укрепить фундамент, выложить новый цоколь, провести утепление, заменить деревянную обшивку и кирпичную кладку, а также поменять кровлю с шиферной на металлическую и фальцевую.

- Видел комментарий администрации Волжского района, что якобы волонтеры занимались только косметическим ремонтом и на общее состояние дома эти работы никак не повлияли. Но на самом деле это не так. За два года общее состояние дома однозначно улучшилось, и отнюдь не только косметической части — сказал Александр Ермишин.

Он отметил, что у у него состоялся разговор с Евгенией Козновой, председателем комитета по общественным отношениям, анализу и информации администрации города.

- Мне было сказано, что существует возможность каким-то образом найти пути дом не сносить. Мы, безусловно, заинтересованы, потому что потратили два года своей жизни на это дело и не будем безучастно смотреть, как уничтожается труд сотен людей, — сказал лидер движения «Жить здесь!».

Александр Ермишин заверил, что при любом исходе руки у него не опустятся.

- Упаднического настроения нет. Мы занимаемся этим, не чтобы нас кто-то похвалил, а потому что считаем это важным для нашего города, нашей страны. И будем делать это, вопреки непониманию властей. Мы уверены в своей правоте. И даже если на коротких перспективах они могут победить, в чем я не уверен, но на длинной перспективе победим все-таки мы, — сказал он.

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