Жители Саратовской области из-за мошенников лишились свыше 2 млн рублей

За прошедшие сутки 14 жителей Саратовской области стали жертвами мошенников.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, гражданам рассказывали о «кредитах» и «подозрительных операциях». Предотвратить их можно было только при сообщении данных карты и смс-кодов. Или можно было снять деньги и переложить на безопасный счет.

Потерпевшие отметили, что слышали о таких способах обмана, но думали, что в случае с ними все по-настоящему.

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