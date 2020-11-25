Петербурженка оставила жительницу Саратова без маникюра и 4,5 тыс. рублей

Жительницу Кировского района Саратова обманули при покупке маникюрного аппарата в интернете.

- В отдел обратилась 30-летняя женщина. Она заказала аппарат за 4,5 тыс. рублей и перевела полную предоплату. После этого продавец перестал выходить на связь, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Полиция возбудила дело за мошенничество и задержала уроженку Санкт-Петербурга. Она призналась в преступлении, ей выписали подписку о невыезде.

УМВД просит горожан не перечислять незнакомцам деньги, не вводить данные своих карт на различных сайтах, чтобы не стать жертвой аферистов.

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