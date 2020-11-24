На лекарства для больных коронавирусом на дому в Саратовской области потратят еще 34 млн рублей

На закупку лекарств для больных коронавирусом на дому в Саратовской области выделено еще 34 млн рублей.

Такое решение принял сегодня, 24 ноября, губернатор Валерий Радаев. Об этом рассказал министр здравоохранения Олег Костин на заседании координационного совета.

Сейчас закупленных лекарств хватит до середины декабря.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.