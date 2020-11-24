Решение о запретах на новогодние праздники в Саратове примут к 15 декабря

Правительство Саратовской области прорабатывает вопрос проведения новогодних праздников.

Как сообщил председатель правительства Роман Бусаргин на заседании координационного совета, 15 декабря планируется огласить, будут ли приняты дополнительные ограничения.

Он напомнил, что сейчас уже действуют ряд мер. Например, заведения общепита не работают по ночам, с 22 до 8 часов. Также запрещено проводить массовые мероприятия.

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