За девять месяцев в Саратовской области умерли почти 30 тысяч человек

В Саратовской области за девять месяцев 2020 года умерли 26 896 человек.

- Это на 1 740 больше, чем в прошлом году. За январь — сентябрь коэффициент смертности составил 14,9% на 1 тыс. населения. Он увеличился на 8% за аналогичный период 2019 года, — рассказал министр здравоохранения области Олег Костин на заседании координационного совета.

Всего за последние пять лет сейчас в РФ самый высокий уровень смертности.

Свой вклад внес коронавирус, также он негативно повлиял на профилактику других заболеваний.

На 7,3% выросла смертность от сердечно-сосудистых патологий, на 9,7% — дыхания, в два раза — от диабета.

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