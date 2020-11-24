За девять месяцев в Саратовской области умерли почти 30 тысяч человек

В Саратовской области за девять месяцев 2020 года умерли 26 896 человек.
- Это на 1 740 больше, чем в прошлом году. За январь — сентябрь коэффициент смертности составил 14,9% на 1 тыс. населения. Он увеличился на 8% за аналогичный период 2019 года, — рассказал министр здравоохранения области Олег Костин на заседании координационного совета.
Всего за последние пять лет сейчас в РФ самый высокий уровень смертности.
Свой вклад внес коронавирус, также он негативно повлиял на профилактику других заболеваний.
На 7,3% выросла смертность от сердечно-сосудистых патологий, на 9,7% — дыхания, в два раза — от диабета.
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