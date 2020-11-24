В частных образовательных заведениях Саратова нашли нарушения

В Саратовской области продолжают проверять торговые сети на предмет соблюдения эпидемиологических мер и санитарных требований.

По словам главы регионального Роспотребнадзора Ольги Кожановой, при проверках в более 20% случаев в торговых сетях выявлены нарушения.

Она напомнила, что скоро новогодние праздники, поэтому число покупателей вырастет. Руководителям магазинов нужно усилить дезинфекцию и контролировать ношение масок.

Также выяснилось, что в частных образовательных учреждениях прокуратура нашла нарушения. Кожанова обратилась к Минобразу области с просьбой обращать внимание на частные учебные заведения.

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