Радаев назвал семь районов Саратовской области, где больше всего не хватает медиков

В Саратовской области общая укомплектованность врачами не превышает 58%.

Об этом сегодня, 24 ноября, сообщил губернатор Валерий Радаев на заседании координационного совета.

Больше всего медиков не хватает в Красноармейском, Романовском, Екатериновском, Краснокутском, Краснопартизанском, Вольском и Балаковском районах.

Радаев напомнил, что медработникам решили предоставить жилье, на это выделили из областного бюджета 50 млн рублей. Такая мера используется впервые, но пока процесс идет неактивно.

Он призвал зампреда регионального правительства Ирину Седову подготовить рабочее совещание с главами районов и больниц.

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