В Саратовской области показатель заболеваемости пневмонией выше среднероссийского

В Саратовской области выросла заболеваемость коронавирусом среди работников промышленных предприятий.

- Произошло увеличение на 11% за две недели, 206 случаев, — рассказала глава Роспотребнадзора Ольга Кожанова на заседании координационного совета.

Это связано с похолоданием. Она попросила Минпром обращать внимание на условия труда, особенно среди тех, кто работает на улице.

Она отметила, что у многих заболевших наблюдается внебольничная пневмония.

Растет также количество заражений среди лиц старше 60 лет, у них часто тяжелые формы с летальными исходами.

Кожанова отметила, что показатель заболеваемости пневмонией в области выше российских. Также в регионе ниже уровень тестирования, чем в среднем по стране.

- Поэтому надо наращивать лабораторные мощности, в том числе чтобы выявлять другие вирусные инфекции, — заявил глава Роспотребнадзора области.

За неделю снизилось ОРВИ, гриппом не болеют. Тем не менее в регионе привито уже 42,4% населения, по РФ — 43,1% в среднем.

На тех же промпредприятиях вакцинировались от гриппа всего 8 360 человек. Кожанова призвала руководителей фирм озаботиться вакцинацией работников.

Очередная партия вакцины пришла вчера, 23 ноября.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.