В Саратовской области показатель заболеваемости пневмонией выше среднероссийского

В Саратовской области выросла заболеваемость коронавирусом среди работников промышленных предприятий.
- Произошло увеличение на 11% за две недели, 206 случаев, — рассказала глава Роспотребнадзора Ольга Кожанова на заседании координационного совета.
Это связано с похолоданием. Она попросила Минпром обращать внимание на условия труда, особенно среди тех, кто работает на улице.
Она отметила, что у многих заболевших наблюдается внебольничная пневмония.
Растет также количество заражений среди лиц старше 60 лет, у них часто тяжелые формы с летальными исходами.
Кожанова отметила, что показатель заболеваемости пневмонией в области выше российских. Также в регионе ниже уровень тестирования, чем в среднем по стране.
- Поэтому надо наращивать лабораторные мощности, в том числе чтобы выявлять другие вирусные инфекции, — заявил глава Роспотребнадзора области.
За неделю снизилось ОРВИ, гриппом не болеют. Тем не менее в регионе привито уже 42,4% населения, по РФ — 43,1% в среднем.
На тех же промпредприятиях вакцинировались от гриппа всего 8 360 человек. Кожанова призвала руководителей фирм озаботиться вакцинацией работников.
Очередная партия вакцины пришла вчера, 23 ноября.
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