Губернатор Саратовской области назвал задачей №1 борьбу с гололедом

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 24 ноября, на заседании координационного совета призвал коммунальные службы всех районов региона быть в полной готовности.

- Обращаюсь ко всем главам. Начались перепады температур, гололедица, поэтому четкие действия оперативных штабов, мобилизация техники — задача №1, — заявил Радаев.

По его словам, главное внимание должно уделяться территориям вокруг социальных объектов, школ и поликлиник.

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