Убийство в заброшенном доме на 2-м Соколовогорском проезде. Вынесен приговор

Убийство произошло в заброшенном дачном доме Фото: СУ СКР по Саратовской области

Вынесен приговор по делу об убийстве в Волжском районе Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 59-летнего ранее судимого мужчину признали виновным.

Мужчина ранее был судим Фото: СУ СКР по Саратовской области

Установлено, что он проживал в заброшенном дачном доме на 2-м Соколовогорском проезде. 25 июня у него гостили 44-летний приятель и еще одна знакомая, они вместе употребляли алкоголь.

Когда женщина заснула, мужчины устроили ссору. Гость принялся оскорблять хозяина и назвал его лицом нетрадиционной ориентации. В ответ тот схватил нож и ударил обидчика в грудь.

Потом он перетащил труп в ближайшие лесопосадки и завалил ветками. Тело на следующий день нашли молодые люди, приехавшие туда на фотосессию.

Преступник оттащил тело в лес и забросал ветками Фото: СУ СКР по Саратовской области

Присяжные признали гражданина виновным. Судья отправил его в колонию особого режима на 13 лет. Приговор еще не вступил в законную силу.

Вердикт вынесли присяжные Фото: СУ СКР по Саратовской области

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