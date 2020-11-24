Убийство в заброшенном доме на 2-м Соколовогорском проезде. Вынесен приговор

Убийство произошло в заброшенном дачном доме
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Вынесен приговор по делу об убийстве в Волжском районе Саратова.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 59-летнего ранее судимого мужчину признали виновным.
Мужчина ранее был судим
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Установлено, что он проживал в заброшенном дачном доме на 2-м Соколовогорском проезде. 25 июня у него гостили 44-летний приятель и еще одна знакомая, они вместе употребляли алкоголь.
Когда женщина заснула, мужчины устроили ссору. Гость принялся оскорблять хозяина и назвал его лицом нетрадиционной ориентации. В ответ тот схватил нож и ударил обидчика в грудь.
Потом он перетащил труп в ближайшие лесопосадки и завалил ветками. Тело на следующий день нашли молодые люди, приехавшие туда на фотосессию.
Преступник оттащил тело в лес и забросал ветками
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Присяжные признали гражданина виновным. Судья отправил его в колонию особого режима на 13 лет. Приговор еще не вступил в законную силу.
Вердикт вынесли присяжные
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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