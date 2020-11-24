Зампред Ирина Седова: слухи о постоянном дистанционном обучении не соответствуют действительности

Заместитель председателя правительства Саратовской области Ирина Седова прокомментировала продление дистанционного режима обучения в школах.

Напомним, 23 ноября было объявлено, что общеобразовательный учреждения Саратова, Балаковского, Балашовского и Вольского районов продолжат работать дистанционно до 8 декабря. Кроме того, это распространилось еще на несколько районов: Краснокутский, Марксовский, Пугачевский, Петровский и Ртищевский.

Дома остаются ученики 6-11 классов, а также студенты средних профессиональных образовательных учреждений.

- Слухи о введении дистанционного обучения на постоянной основе не соответствуют действительности. Такая задача не стоит ни перед региональным Правительством, ни перед Министерством просвещения России. Дистанционное обучение не заменит живое общение с педагогом, — подчеркнула Ирина Седова.

Она напомнила, что разработаны и функционируют несколько бесплатных платформ и электронных ресурсов, чтобы ребенок мог освоить школьную программу.

В случае возникновения трудностей педагоги и директора школ могут получить подробные рекомендации по телефону: 8(8452) 28-23-26. Родители могут обращаться по вопросам обучения по телефону круглосуточной горячей линии минобразования области - 8(8452) 49-21-07.

Также родители могут уточнять информацию по телефонам муниципалитетов:

8 (8452) 29-65-19 — Саратов,

8 (8453) 54-44-93 — Энгельсский район,

8 (8453) 44-06-41 — Балаковский район,

8 (845-45) 4-03-03 — Балашовский район,

8 (845-93) 7-05-76 — Вольский район,

8 (845-60) 5-10-34 — Краснокутский район,

8 (845-67) 5-17-80 — Марксовский район,

8 (845-55) 2-69-86 — Петровский район,

8 (845-74) 2-24-92 — Пугачевский район,

8 (845-40) 4-15-70 — Ртищевский район.

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