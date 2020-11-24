Саратовцев предупредили об ухудшении погоды

На дорогах может быть опасно Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области ожидается ухудшение погоды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, ночью 24 ноября и завтра днем, 25 ноября, сохранится туман, местами в Левобережье пройдет сильный снегопад. На дорогах будет скользко.

В связи с этим областная Госавтоинспекция предупреждает участников дорожного движения об опасности. Следует быть предельно внимательными и проявлять максимум осторожности.

Водителям надлежит проверить шины, тормоза. Во время движения лучше не совершать резких маневров, а вот дистанцию соблюдать нужно непременно, так же как и скоростной режим.

- В обязательном порядке в любое время дня и ночи нужно передвигаться на машине с включенными внешними световыми приборами, в непогоду обязательно использовать противотуманные фары, а в условиях сильного тумана снижать скорость до максимально безопасной и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации. Будьте предельно внимательными на дорогах к пешеходам, особенно вблизи пешеходных переходов и детских учреждений, — подчеркнули в ГИБДД области.

Бдительность должны проявлять и пешеходы, так как водители не всегда могут заметить человека на дороге из-за дождя или тумана, особенно в темноте.

- Пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами. Переходите проезжую часть только в установленном месте, на разрешающий сигнал светофора. Не отвлекайтесь при пересечении проезжей части на телефонные звонки и смс, будьте внимательны и собраны, на дороге нет места суете и спешке. Переходя проезжую часть, убедитесь в том, что приближающийся автомобиль имеет возможность остановиться, чтобы пропустить вас, — говорится в сообщении ведомства.

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